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Manisa FK'dan kardeş Lemina harekatı

Manisa FK'dan kardeş Lemina harekatı
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1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü, İsviçre'nin Yverdon Sport takımında forma giyen ve Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Noha Lemina ile anlaşmak üzere. Siyah-beyazlılar ayrıca Muşspor'dan kaleci Egemen Yaylı'yı da kadrosuna kattı.

1'inci Lig temsilcilerinden Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı. Muşspor'dan kaleci Egemen Yaylı ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar son olarak İsviçre temsilcisi Yverdon Sport forması giyen Noha Lemina'yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Galatasaraylı Mario Lemina'nın kardeşi olan 21 yaşındaki kanat oyuncusuyla yapılan görüşmelerde sona gelindiği ifade edildi. Kanatların yanı sıra 10 numara pozisyonunda da oynayabilen Noha Lemina, Fransa'da Paris St. Germain altyapısında yetişti. Geçen sezon İsviçre'de Yverdon Sport ile 19 resmi maça çıkan Lemina 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Öte yandan Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Ahmet Pektaş yönetiminde tesislerinde başladı. Siyah-beyazlılarda kamp programı ise henüz açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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