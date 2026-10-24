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Manisa FK, Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

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Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Sırbistan asıllı Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. Kulüp, 43 yaşındaki teknik adam ve ekibine başarı diledi; El Maestro daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Sırbistan asıllı Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam, daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırmıştı.

Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'yu getirdi. Siyah-beyazlı kulüp, 43 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nestor El Maestro ve teknik ekibine hoş geldin denilerek, siyah-beyazlı arma altında başarılar dilendi.

Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi çalıştıran El Maestro, yeni dönemde Manisa FK'nın başarısı için görev yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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