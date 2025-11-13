Haberler

Manisa FK, Mustafa Dalcı ile Anlaşma Sağladı

Manisa FK, Mustafa Dalcı ile Anlaşma Sağladı
1'inci Lig'de düşme hattında bulunan Manisa FK, teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayırarak 2023-24 sezonunda takımı çalıştıracak olan Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık anlaşma yaptı. Dalcı, takımını yukarılara taşımak için çalışacaklarını ifade etti.

1'inci Lig'de düşme hattında yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın'la yolları ayıran yönetim göreve 2023-24 sezonunda da takımı çalıştıran Mustafa Dalcı'yı getirdi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Manisa FK ailesine hoş geldin Mustafa Dalcı. anisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli teknik adam Mustafa Dalcı ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Mustafa Dalcı ve ekibine hoş geldin diyor, siyah-beyaz armamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran tecrübeli teknik adam, "Değerli Manisa FK ailesi. Daha önce de büyük bir keyifle görev yaptığım Manisa Futbol Kulübü ile yeniden çalışma fırsatı bulduğum için mutluyum. Ekibim ve oyuncularımla birlikte takımımızı yukarılara taşımak için çok çalışacağız. Tüm Manisa Futbol Kulübü taraftarlarından ve Manisalılardan bizlere inanmalarını ve destek olmalarını istiyoruz. Birlikte çok güzel şeyler başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

