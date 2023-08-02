Manisa FK, Muhammed Birkan Tetik'i Eyüpspor'a sattı

Manisa FK, son 2 sezondur kalesini koruyan Muhammed Birkan Tetik'i 1'inci Lig'deki rakiplerinden Eyüpspor'a sattı. Kulüp, transferle ilgili açıklama yaparak Birkan'a teşekkür etti. Ayrıca, takımın yeni transferi Brezilyalı forvet Sandro Lima da ilk antrenmana çıktı.

Manisa FK, son 2 sezondur kalesini koruyan Muhammed Birkan Tetik'i 1'inci Lig'deki rakiplerinden Eyüpspor'a sattı. Siyah-beyazlılar 28 yaşındaki file bekçisinin transferiyle ilgili, "Kulübümüz, futbolcumuz Muhammed Birkan Tetik'in transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamıştır. Birkan'a kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı. Manisa FK'nın 1 yıllık sözleşme imzaladığı 32 yaşındaki Brezilyalı forvet Sandro Lima da takımla birlikte ilk antrenmana çıktı.