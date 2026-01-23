Manisa FK Kubilay Sönmez'le imzaladı

1'inci Lig'de pazar günü evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen orta saha Kubilay Sönmez'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Kubilay Sönmez. Manisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i kadrosuna katmıştır. Yeni transferimiz Kubilay Sönmez'e Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi. 31 yaşındaki Kubilay kariyerinde Schalke 04, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, Erzurumspor FK, Adana Demirspor, Hatayspor, Göztepe, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor