Manisa FK Kubilay Sönmez'le imzaladı
Manisa Futbol Kulübü, 1'inci Lig'de İstanbulspor ile yapacağı maç öncesi orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i transfer etti. Tecrübeli futbolcu, kariyerinde birçok takımda forma giymiştir.

1'inci Lig'de pazar günü evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü, ara transferde kadrosunu güçlendirdi. Siyah-beyazlılar son olarak Kahramanmaraş İstiklalspor'da forma giyen orta saha Kubilay Sönmez'le sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Hoş geldin Kubilay Sönmez. Manisa Futbol Kulübümüz, tecrübeli orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez'i kadrosuna katmıştır. Yeni transferimiz Kubilay Sönmez'e Manisa Futbol Kulübü ailesine hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz" denildi. 31 yaşındaki Kubilay kariyerinde Schalke 04, Dardanelspor, Şanlıurfaspor, Kayserispor, Erzurumspor FK, Adana Demirspor, Hatayspor, Göztepe, Bursaspor, Boluspor, İstanbulspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor formalarını terletti.

