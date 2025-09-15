Manisa FK, Kırıkkale FK ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşılaşacak

Haberler

1. Lig'de Boluspor'a mağlup olan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında 3. Lig temsilcisi Kırıkkale FK ile yarın karşılaşacak. Maç, Başpınar Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak.

1'inci Lig'de Boluspor deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında yarın 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Kırıkkale FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başpınar Stadı'nda Yusuf Adnan Kendiriciler'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak.

Tek eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan takım tur atlayacak. Beraberlik halinde uzatma anlarına geçilecek, eşitlik bozulmazsa kazanan taraf seri penaltı atışları sonrasında belirlenecek. Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, kupada tur atlayıp Boluspor yenilgisini unutturacaklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
