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Manisa FK, Erciyes'te yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Manisa FK, Erciyes'te yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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1'inci Lig ekibi Manisa FK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çift antrenman yaparak günü tamamladı. İlk etap kampı 16 Temmuz'da sona erecek.

MANİSA FK, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yönetiminde 1850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezona hazırlanıyor. Siyah-beyazlıı ekip; bugün günü çift antrenmanla geçirdi. Sabah yapılan antrenmanda, kuvvet çalışması yapan Manisa FK yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından konaklayacağı otele hareket etti. Ege temsilcisi akşam antrenmanı için saat 18.00'de yeniden sahaya çıktı. Akşam antrenmanında ise, ısınma hareketleri ve top kapma hareketlerinin ardından dar alan oyunları ile günü çift antrenmanla tamamlayan Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. İlk etap kampını 16 Temmuz'da tamamlayacak olan siyah-beyazlı ekip, 3 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Erciyes'te toplanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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