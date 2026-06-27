Manisa FK'da kaleci Egemen Yaylı bitti

1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, kaleci Egemen Yaylı'yı kadrosuna dahil etti. Son olarak 2'nci Lig'de Muşspor forması giyen 26 yaşındaki kaleci ile sözleşme imzalandı. Kuşadasıspor'da kariyerine başlayan Egemen, Zonguldak Kömürspor ve İnegölspor'da da görev yaptı. Geçen sezon Muşspor'da 8 resmi maça çıkan Egemen 706 dakika süre aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı