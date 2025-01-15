Manisa FK, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. Takım, Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde antrenmanlara başladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 20. hafta mücadelesinde evinde karşılaşacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen idman ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla U.O. İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Manisa FK - İstanbulspor maçı 19 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. - MANİSA