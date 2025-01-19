Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı
İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

En mutlu günleri kana bulandı! Gelin ve damada silahlı saldırı

Manisa FK, İstanbulspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Manisa FK, İstanbulspor'a 1-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilerek önemli bir üç puanı kaybetti. Maçta İstanbulspor'un golü Diarra tarafından 61. dakikada atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Manisa FK, evinde karşılaştığı İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

19. dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası içinde Osuji'nin şutu savunma oyuncularına çarparak kale direğinin az farkla yanından kornere çıktı.

26. dakikada İstanbulspor'un kazandığı korner atışını kullanan Sambissa'nın ortasına yükselerek kafa vuruşu yapan Kubilay, topu kale direğinin üstünden auta gönderdi.

45+2. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında Ramirez'in orta sahadan verdiği pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammet Kirpit'in kaleci İsa'dan seken top, savunma oyuncusuna çarparak kornere çıktı.

47. dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında ceza sahasının hemen önünden Osuji'nin çektiği şutu kaleci İsa uzanarak yakaladı.

53. dakikada İstanbulspor atağında Vorobjovas pası sonrası Diarra bomboş kale yerine üst direğe nişanladı. Üst direkten ceza sahasına dönen top savunma oyunları tarafından uzaklaştırıldı.

57. dakikada İstanbulspor'dan Emir Kaan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Alperen çift yumrukla kornere gönderdi.

62. dakikada gelişen İstanbulspor atağında orta sahadan gelen pasa hareketlenen Muammer'in ceza sahası içinde pas verdiği Diarra bu kez boş kaleye topu ağlarla buluşturdu. 0-1

67. dakikada Osuji'nin pasına hareketlenen Diallo'nun şutu kaleci İsa'da kaldı.

74. dakikada sol kanattan gelişen İstanbulspor atağında Emir Kaan'ın ceza sahası içinde yerden vurduğu top kaleye paralel bir şekilde auta çıktı.

75. dakikada Manisa FK'dan Osuji'nin ceza sahası içinde dönerek kaleye çektiği şut savunma oyuncularına çarparak kornere çıktı.

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Özcan Sultanoğlu, Mert Bulut

Manisa FK: Alperen, Yusuf (Oktay Gürdal dk. 90), Bartu, Umut Erdem, Cissokho, Oğuz Gürbulak, Diallo (Kerem Arık dk. 90), Ramirez (Kadir Kaan dk. 65), Muhammed Ensar Akgün, Muhammet Kiprit (Fofana dk. 65 (Okyere Wriedt dk. 81)), Osuji

Yedekler: Eren, Ada İbik, Kazım Can, Birkan, Bulut Uysal

Teknik Direktör: Hakan Şapçı

İstanbulspor: İsa Doğan, Fatih Tultak, Okan Erdoğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 90+2), Racine Coly (Tuncer Duhan dk. 70), Muammer Sarıkaya (Abdullah Dijlan Aydın dk. 85), Modestas Vorobjovas, Diarra, Kubilay Sönmez (Yusuf Ali Özer dk. 90+2), David Sambissa (Krstovski dk. 70), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Michel Ologo İnainfe, Kerem Şen, Alieu Cham, Florian Loshaj,

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Diarra (dk. 61) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Oğuz Gürbulak, Bartu Göçmen, Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK), Racine Coly, Fatih Tultak (İstanbulspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Göztepe'den Süper Lig tarihine geçen performans
img

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
img

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Kanarya, Adana'da gol olup yağdı
Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu

Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı

131 yıl sonra bir ilk yaşandı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.