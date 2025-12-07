Haberler

Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor maçının ardından

Manisa FK-İmaj Altyapı Vanspor maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Manisa FK, sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, ikinci yarıda gösterdikleri etkili oyunla kazandıkları için mutlu olduklarını belirtti. İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem yönetiminden şikayet etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 2-1 yenen Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, ikinci yarı ortaya koydukları etkili oyunla geriden gelip maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında uzun süredir kazanamadıklarını hatırlatarak "Adana Demir maçını bir tarafa koyarsak uzun süredir maç atmosferi ya da kazanılması gereken maçı kazanamayan bir takım vardı. Dolayısıyla geriden gelip özellikle ikinci yarı çok ciddi bir oyun, çok ciddi bir oyun gücüyle maçı farka da götürebilirdik. Bu şekilde kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz." dedi.

Alt sıralardan kurtulmak için daha fazla puana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Dalcı, "Umarım bundan sonra her hafta üstüne koyarak gideceğiz." diye konuştu.

İmaj Altyapı Vanspor cephesi

İmaj Altyapı Vanspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, 60 dakika boyunca istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını ancak beraberlik golünden sonra aynı oyunu sergileyemediklerini ifade etti.

Oyuncularının telaşlandığını ve sakin kalamadığını aktaran Kutlu, hakemin de kötü yönetim göstererek sonuçta etkili olduğunu öne sürdü.

Kutlu, şunları kaydetti:

"Son 3 haftadır gerçekten çok kötü hakem hatalarına, hakem yönetimlerine maruz kalıyoruz. Anlam veremiyorum niye bu kadar kötü yönettiklerine. Bugünkü hakem de bizi sahada ezdi diyebilirim. 1-1'den sonra biraz daha sakin kalabilirdik ama hakem gerçekten oyuncuların kontrol mekanizmasını da yıprattı."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Spor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.