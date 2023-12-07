Manisa FK, GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Manisa FK, konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Tolga Akbaba, Sabri Üstünel, Anıl Küçükkaraca
Manisa FK: Samet Karabatak, Bedirhan Altunbaş, Graovac (Dk. 63 Tugay Kacar), Mert Kuyucu (Dk. 39 Ayberk Karapo), Furkan Mehmet Doğan, Gakpa (Dk. 63 Oğuz Gürbulak), Bekir Karadeniz, Kazım Can Kahya (Dk. 75 Alihan Gümüş), Doğukan Emeksiz, Tabla (Dk. 63 Yunus Emre Dursun), Muhammed Enes Kiprit
Gmg Kastamonuspor : Yasin Davuş, Muhammed Emin Sarıkaya, Yasin Başaytaç (Dk. 63 İlyas Kubilay Yavuz), Yalçın Kılınç (Dk. 80 Buğra Ali Erdem), Şaban Özel (Dk. 63 Mustafa Berkan Aydeniz), Ramazan Keskin, İsmail Güven, Zahit Fındık (Dk. 63 Yiğitali Bayrak), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 63 Okan Eken), Abdulaziz Solmaz, Emir Açıkgöz
Goller: Dk. 47 Kazım Can Kahya, Dk. 52 Doğukan Emeksiz, Dk. 57 Muhammed Enes Kiprit ( Manisa FK)
Sarı kartlar: Dk. 35 Zahit Fındık, Dk. 81 Okan Eken, Dk. 89 İlyas Kubilay Yavuz ( Gmg Kastamonuspor ), Dk. 65 Bekir Karadeniz ( Manisa FK)
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Manisa FK, konuk ettiği GMG Kastamonuspor'u 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.