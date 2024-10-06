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Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti

Manisa FK, Gençlerbirliği'ni 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, evinde Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Cissokho'nun 29. dakikada attığı golle öne geçen Manisa FK, rakibini son dakikalarına kadar savunarak 3 puanı kaptı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Ramirez'in pasıyla rakip ceza yayı içerisinde topla buluşan Fofana'nın şutunda, kaleye giden topu son anda savunmada Alperen ayak koyarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı.

29. dakikada Gençlerbirliği savunmasının paslaşması sırasında araya girerek topu önüne alan Cissokho'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erhan'ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu. 1-0

45+2. dakikada Gençlerbirliği'nde Buğra'nın kullandığı korner vuruşu sonrası Manisa FK savunmasının uzaklaştıramadığı topu penaltı noktası yakınlarında önüne alan Zuzek'in müsait pozisyonda yerden şutunda, kaleci Alperen son anda uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada Gençlerbirliği atağında orta sahadan atılan uzun pasta sol kanatta topla buluşan Metehan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda kaleci Alperen, üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

Hakemler: Süleyman Bahadır, Güner Mumcu Taştan, Harun Reşit Güngör

Manisa FK: Alperen Uysal, Yusuf, Bartu, Gameli, Kaan, Oğuz (Diallo dk. 55), Cissokho, Efe (Kadir Kaan dk. 55), Ramirez (Kazım Can dk. 81), Fofana (Osuji dk. 81), Wriedt (Muhammed Enes dk. 67)

Yedekler: Eren, Kerem, Umut, Oktay, Muhammet Ensar

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Gençlerbirliği: Erhan, Alperen Babacan, Sinan, Zuzek, Oğuzhan (Fıratcan dk. 65), Mikail (Jimmy Durmaz dk. 83), Etebo (Nalepa dk. 46), Metehan, Mete Kaan (Gökhan dk. 46), Buğra (Yatabare dk. 65), Djitte

Yedekler: Orkun, Samed, Çağrı, Taha Necati, Ensar

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Gol: Cissokho (dk. 29) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Gameli, Kazım Can (Manisa FK), Etebo, Djitte, Jimmy Durmaz, Alperen Babacan (Gençlerbirliği) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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