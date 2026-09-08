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Manisa FK galibiyete hasret kaldı

Manisa FK galibiyete hasret kaldı
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TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 2 maçında Boluspor'u deplasmanda 2-1, Van Spor'u da evinde 4-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, çıktığı son 4 müsabakada 3 puana hasret kaldı.

TRENDYOL 1'inci Lig'de ilk 2 maçında Boluspor'u deplasmanda 2-1, Van Spor'u da evinde 4-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü, çıktığı son 4 müsabakada 3 puana hasret kaldı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor (2-2) ve Bodrum FK ile (0-0) berabere kaldıktan sonra Iğdır FK'ya 4-2 (D), son olarak Bursaspor'a 2-1 yenilerek düşüşe geçti. Manisa temsilcisi son 4 haftada 10 puan kaybederek liderlikten 10'uncu sıraya geriledi. Bursaspor karşısında öne geçtikten sonra skor üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlı ekip, uzatmada yediği golle sahadan eli boş ayrıldı. Manisa FK, zorlu randevuda sadece 2 değişiklik yaptı. Ev sahibi takımın golünü atan Malili santrfor Cheikne Sylla, gol sayısını 4'e çıkardı.

Manisa FK Teknik Sorumlusu Selman Coşkun, mücadele gücü yüksek bir müsabaka oynandığını ifade söyledi. Çoşkun, "Bursaspor'un her alanda yüksek şiddetli baskılar yapacağını biliyorduk. Ona yönelik antrenmanlar yaptık. Biz topa sahipken Bursaspor'un bire bir baskılarını kırdıktan sonra hızlı hücumlarla sonuca gitmeyi denedik. İlk yarı 3 net pozisyon bulduk. İkinci yarı yine geniş ve derin oynayarak alanlar açıp mücadeleye devam ettik. Oyuncularım büyük özveri gösterdi. Maçın temposu yüksekti. Geçiş anlarında ciddi reaksiyonlar verdik. Üzgünüz, beraberliğe bile üzüleceğimiz maçı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Ligde 8 puanı bulunan Manisa FK, bu hafta aynı puandaki Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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