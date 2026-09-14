Manisa FK galibiyet hasreti çekiyor

TRENDYOL 1'inci Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sezona Boluspor'u deplasmanda 2-1 yenerek başlayan 2'nci haftada da evinde Van Spor'u 4-1 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü ardından düşüşe geçti. 2'nci haftadan sonra oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar iyi başladığı sezonda 3 puan özlemini sürdürdü.

Fatih Karagümrük deplasmanında 31'inci dakikada Pesic'in golüyle devreyi 1-0 yenik kapatan Manisa FK, 71'inci dakikada Anziani ile beraberliği yakaladı. Sezon başında kadroya dahil edilen Fransız orta saha Juilen Anziani 7'nci maçında 5'inci golünü atıp siyah-beyazlıları adeta sırtladı. Haftayı 9 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü bu hafta evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı