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Manisa FK, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Manisa FK, Fatih Karagümrük Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük ile yapacağı maça hazırlanırken, kadın ve 18 yaş altı taraftarlar ücretsiz olarak maça girebilecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde yarın saat 16.00'da Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu müsabakanın hazırlıklarını da tamamladı. Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı. Antrenman dar alan oyunları ve taktik çalışmayla sona erdi.

Karşılaşmayı Ömer Tolga Güldibi yönetecek

Manisa Futbol Kulübü ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Karşılaşmada Güldibi'nin yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ile Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Onur Bingöl olacak

Maçın bilet satışı devam ediyor

Öte yandan Fatih Karagümrük maçının bilet satışları devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, Passo internet sitesi ve mobil uygulamasından biletlerini temin edebilecek.

Kadın ve 18 yaş altı taraftarlar ücretsiz maça girecek

Manisa FK'nın kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarları, iç saha maçlarını ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olması zorunlu. Passolig kartı olmayan kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı alması, kart sahibi olan taraftarların ise Passolig kartlarının vizelerini yenilemesi gerekiyor.

Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar, ücretsiz biletlerini maç günü Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan Passolig gişelerinden tanımlayabilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

Kapalı Alt Tribün: 30 TL

Misafir Tribünü: 39 TL - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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