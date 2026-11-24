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TRENDYOL 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Ahmet Pektaş'ın yerine göreve getirilen Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro, takımının başında evinde 2'de 2 yaptı. Göreve 11'inci hafta sonunda getirilen Maestro ilk maçını deplasmanda oynadı. Manisa FK, dış sahada Mardin 1969 Spor'a 2-1 kaybetti.

İlk defa siyah-beyazlı taraftarın önüne çıkan Nestor El Maestro ve yönetimindeki Manisa FK, Batman Petrolspor'u 2-1 yendi. Ertesi hafta ise bu kez Ankara Keçiörengücü'ne gurbette 1-0 kaybeden siyah-beyazlılar, sahasında Pendikspor engelini de 2-0 geçip düşme hattından çıktı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Maestro yönetiminde 2 maçını kazanan siyah-beyazlılar gelecek haftalar adına umutlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı