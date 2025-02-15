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Manisa FK'dan Fırtına Gibi Galibiyet: 6-0

Manisa FK'dan Fırtına Gibi Galibiyet: 6-0
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Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Manisa FK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Hakan Şapçı, seri galibiyetler alarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti. Yeni Malatyaspor'un genç kadrosu ve zorluklara rağmen onurlu bir mücadele verdiklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Hakan Şapçı, seri galibiyetler alarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Şapçı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor'un genç çocuklarla sahaya çıktığını söyledi.

Mücadeleden dolayı rakibini kutlayan Şapçı, "Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Bizim için önemli haftalar başlıyor. İki maç arka arkaya kaybetmemiz, biraz demoralize etmişti takımı. Bundan sonra Bolu maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz, iyi müsabakalar oynadık, bazen talihsiz mağlubiyetler aldık. Bundan sonraki haftalarda seri galibiyetler alarak çıkışa geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun ise vefat eden "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı'nın ailesine ve Adıyaman halkına baş sağlığı diledi.

Kadrolarının lig seviyesinin altında olduğunu aktaran Uçkun, şöyle devam etti:

"Yeni Malatyaspor'un durumu iyi olsaydı ne Murat hoca ne de bu futbolcu arkadaşlarımız burada olurdu. Geçmişte olduğu gibi takım kötü gittiği zaman hep bu coğrafyanın insanları görev almıştır. Böyle sıkıntıları yaşamışızdır. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak takımlar veya bizlerin oynadığı müsabakalar zorluk derecesi hem hakem hem de rakip takım açısından düşük olan bir seviyede oynuyoruz. Elimde bu maçın müsabaka listesi var, bizim en büyük oyuncumuz 2001 doğumlu, diğerleri 2004 ile 2007 yılları arasında. Biz burada genç arkadaşlarımızla mücadele ederken rakip takımla aynı şartlarda oynamadığımızı biz de biliyoruz. Biz burada arkadaşlarımızla beraber sezon sonuna kadar onurlu şekilde bu ligi bitirmeye gayret gösteriyoruz."

Yeni Malatyaspor müsabakalarının ligde fırsat maçı görüldüğüne işaret eden Uçkun, "Rakipler saha içerisinde 2 yabancı alıp, 2 yabancı değiştiriyor, bir şey demiyoruz. Biz bu ligin takımı değiliz, bu seviyede değiliz. Ama eğer karşı takımın antrenörü buradaki çocukların verdikleri emekleri görmeyecekse iki yabancı alıp, iki yabancı koyacaksa skor 4-0 olduktan sonra hadi 5-6-7-10'u bulun diyerek arkadan destek verecekse. Onların altyapılarında hiç mi yetenekli futbolcuları yok, hiç mi cesaretleri yok, o oyuncuları Malatyaspor maçında alıp da sahaya sürsünler, oynatsınlar. 3 genç futbolcuyu bizim maçta oynatarak Türk futboluna kazandırsınlar. Onlar şunu unutuyor, onların bize attıkları her gol bizim için onur madalyası." ifadelerini kullandı.

Uçkun, zorluklar içinde mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Spor
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