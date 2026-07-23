Manisa FK, 2'nci etap hazırlıklarına Erciyes'te devam ediyor
Manisa FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında 1. etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayıp 3 günlük iznin ardından 2. etapa başladı. Kayseri'deki kampta futbolcular ısınma, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmaları yaptı. Takım, sezon öncesi hazırlıklarına aynı merkezde devam ediyor.
YENİ sezon hazırlıkları kapsamında 1'inci etap çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde tamamlayan Manisa FK, 3 günlük iznin ardından Kayseri'de 2'nci etap çalışmalarına devam ediyor.
Manisa FK, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Siyah-beyazlı ekip, 7 Temmuz'da başladığı 1'inci etap kamp çalışmalarını 17 Temmuz'da tamamladı. Ege ekibinde futbolculara verilen 3 günlük iznin ardından 2'nci etap çalışmaları başladı. Siyah-beyazlı takım hazırlıklarına yine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ederken, yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sona erdi.