Manisa FK, Çorum FK ile Zorlu Bir Maça Çıkacak

TFF 1'inci Lig'de son maçında Bodrum FK'ya kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Çorum FK ile karşılaşacak. Teknik direktör Taner Taşkın, zorlu müsabakaya dair umutlu açıklamalarda bulundu.

TFF 1'inci Lig'de son olarak evinde Bodrum FK'ya 4-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü yarın 9'uncu hafta maçında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sıralamada 8 puanla 16'ncı basamakta yer alan Manisa FK'da teknik direktör Taner Taşkın zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını söyledi. 15 puanla 4'üncü sırada yer alan rakiplerinin iyi bir takım olduğunu vurgulayan Taşkın, "Bodrum FK yenilgisi hepimizi üzdü. Ancak toparlanacağımıza inanıyoruz. Çorum FK karşısında iyi bir oyun sergileyip evimize istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
