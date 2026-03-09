Manisa FK'nın konuğu Sarıyerspor

Haberler

Son iki haftada aldığı mağlubiyetlerle zor günler geçiren Manisa FK, evinde SMS Grup Sarıyerspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. Play-Off hedefinden uzaklaşan siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

1'inci Lig'de son 2 haftada evinde Çorum FK'ya 1-0 yenildikten sonra Erzurumspor deplasmanından 8-1'lik tarihi hezimetle dönen Manisa FK yarın konuk edeceği SMS Grup Sarıyerspor karşısında çıkış arayacak. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak 30'uncu hafta mücadelesi saat 20.00'de başlayacak.

Üst üste aldığı 2 mağlubiyetle 8'inci sıradan 11'inci basamağa gerileyen ve Play-Off hattıyla arasındaki puan farkı 1'den 5'e yükselen 40 puanlı siyah-beyazlılar, düşme hattının 1 basamak üstünde 16'ncı sıradaki 35 puanlı Sarıyer'i yenerek moral bulmayı hedefliyor. İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 eşitlikle sona ermişti.

