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Manisa FK, Boluspor'a 2-0 Yenildi

Manisa FK, Boluspor'a 2-0 Yenildi
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Trendyol 1. Lig 26. haftasında Manisa FK, evinde Boluspor'a 2-0 mağlup oldu. Boluspor'dan Enes Alıç ve Hasani'nin golleriyle Manisa'dan puanla ayrıldı.

Trendyol 1. Lig 26. haftanın açılış mücadelesinde Manisa FK evinde karşılaştığı Boluspor'a 2-0 yenildi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Jefferson'un ceza sahası içindeki ara pasında Paul'un sol çaprazdan vuruşunda top auta çıktı.

37. dakikada ani gelişen Boluspor atağında Paul Makairu'nun verdiği pasla ceza sahasının solunda topla buluşan Enes Alıç şutunda meşin yuvarlak kalenin sağ köşesinden ağlarla buluştu. 0-1

45+1. dakikada uzun pasa hareketlenen Makairu'nun kaleci Alperen'le karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda top kale direğinin sağından auta çıktı.

54. dakikada Oğuz Kaan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Fethi'nin çevirdiği topa Jefferson'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

67. dakikada Aleksic'in pasına hareketlenen Hasani ceza sahasına girerek, kaleci Alperen'in üzerinden topu ağlara yolladı. 0-2

78. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahası içinde Muhammet Kiprit'in şutunda top savunmadan döndü.

80. dakikada Diallo'nun pasında ceza sahası içinde buluşan Muhammet Kiprit'in şutu az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

Hakemler: Burak Olcar, Şenol Bektaş, Mehmet Dura

Manisa FK: Alperen, Ensar, Oktay (Yusuf dk. 65), Cissokho, Kaan Kanak, Toure (Minchev dk. 65), Diallo (Efe Taylan dk. 84), Oğuz, Fofana, Muhammet Enes Kiprit, Ramirez

Yedekler: Eren, Umut, Bartu, Birkan, Kadir Kaan, Kerem, Kazım Can

Teknik Sorumlu: Hakan Şapçı

Boluspor: Çağlar, Ali Ülgen, Oğuz Kağan (İshak dk. 90+1), Jefferson (Youssouf Olare dk. 77), Florent Hasani (Eren dk. 87), Paul Makairu (Vusal İskenderli dk. 86), Onur Ulaş, Aleksic, Enes Alıç, Fethi, Mario Balburdia (Liço dk. 90+1)

Yedekler: Kubilay, Onur Atasayar, Babacar, Siraçhan, Anıl

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Enes Alıç (dk. 37), Hasani (dk. 67) (Boluspor)

Sarı kartlar: Diallo, Oğuz Gürbulak (Manisa FK) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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