Haberler

Manisa FK, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı

Manisa FK, Bodrum FK Maçının Hazırlıklarına Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında evinde Bodrum FK'yı ağırlamaya hazırlanan Manisa FK, antrenmanlarına başladı. Takım, Bandırmaspor galibiyeti sonrası moral buldu.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında evinde Bodrum FK'yı ağırlayacak olan Manisa Futbol Kulübü, karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ligin 7. haftasında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-1 yenerek moral bulan ve bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan Manisa FK, kendi evinde oynayacağı Bodrum FK karşılaşmasının hazırlarına başladı. Siyah-beyazlılar, 28 Eylül Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK maçı öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idmanda, Bandırmaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve dar alan oyunları oynadı.

Manisa FK, Bodrum FK mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber

Son 1 haftadır kuyumcuların yolunu aşındıranlara kötü haber
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gece enerji patlaması! Aleyna Tilki 9 saat yürüyüş yaptığını açıkladı

Tilki'nin sıra dışı alışkanlığı: Gece başlıyor, sabah bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.