Manisa FK, Ankaragücü'nü 2-1 Yenerek Düşme Potasından Çıktı

Ankaragücü : 2-1

Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Samet Özkul, Enes Biroğlu

MANİSA FK: Muhammed Alperen- Yusuf (Dk. 85 Oktay), Bartu, Arslanagic, Umut, Toure, Cissokho, Osuji (Dk. 66 Kadir Kaan), Oğuz (Dk. 80 Ramirez), Fofana (Dk. 85 Muhammet Ensar Akgün), Minchev (Dk. 79 Muhammed Enes Kiprit)

MKE ANKARAGÜCÜ: Ertaç-İsmail, Mert (Dk. 75 Özgür), Mahmut, Halil (Dk. 66 Schulz), Dalcio, Osman (Dk. 46 Emre), Rotariu, Kwabena, Cephas (Dk. 66 Bajic), Laura (Dk. 75 Ali)

GOLLER: Dk. 28 Minchev, Dk. 45 Bartu ( Manisa FK), Dk. 54 Kwabena (MKE Ankaragücü )

SARI KARTLAR: Yusuf, Bartu, Cissokho ( Manisa FK) Osman, Özgür (MKE Ankaragücü )

1'inci Lig'de kümede kalma yolunda en kritik karşılaşmalarından birine çıkan Manisa FK evinde direkt rakibi Ankaragücü'nü 2-1 yenerek avantajı eline geçirdi. Siyah-beyazlılar 28'inci dakikada Minchev'in golüyle öne geçti: 1-0. Dakikalar 45'i gösterdiğinde bu kez Bartu sahne aldı ve Manisa FK 2-0'lık üstünlüğü kurdu. İlk devreyi iki farklı önde tamamlayan Manisa ekibi 54'üncü dakikada Kwebana'nın gölüne engel olamadı, konuk Ankaragücü umutlandı: 2-1. Geri kalan dakikalarda sonuç değişmedi, Manisa FK sezonun en değerli galibiyetlerinden birini aldı. Bu sonuçla Manisa FK takımı 41 puana yükselip düşme potasından çıktı. Ankaragücü ise 39 puanda kaldı ve ateş hattına girdi.

28'inci dakika Oğuz'un sağ kanattan kale önüne yaptığı ortada topa yükselen Minchev'in kafa şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

45+1'inci dakikada Oğuz'un ceza sahası arkasına yaptığı ortada topa yükselen Bartu'nun yaptığı kafa şutunda top filelere gitti: 2-0.

54'üncü dakikada Rotariu'nun sağ kanattan ön direğe yaptığı ortada kafalardan seken topa Kwabena dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1.