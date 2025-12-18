Haberler

Manisa FK'da Keçiörengücü hazırlıkları devam ediyor

Manisa FK'da Keçiörengücü hazırlıkları devam ediyor
Güncelleme:
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Takım, antrenmanlarla maç hazırlıklarını sürdürüyor ve biletler satışa çıktı.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 18. hafta mücadelesinde sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak. Manisa FK, 20 Aralık Cumartesi akşamı saat 19.00'da Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ve top kapma oyunuyla başladı. Şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktik oyunlarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.

Biletler satışa çıktı

Öte yandan karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Kadın ve 18 yaş altı tüm taraftarlar ise diğer iç saha maçlarında olduğu gibi Keçiörengücü karşılaşmasını da ücretsiz izleyebilecek. Maçları tribünden takip etmek isteyen kadın ve 18 yaş altı taraftarların Passolig kartı sahibi olmasının zorunlu olduğu bildirildi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle açıklandı: "Kapalı Alt Tribün: 45 TL. Misafir Tribünü: 45 TL." - MANİSA

