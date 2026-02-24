Haberler

Manisa FK Ahmet Pektaş ile devam edecek

Manisa FK Ahmet Pektaş ile devam edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de Bodrum FK'yı 2-1 yenerek Play-Off umutlarını artıran Manisa Futbol Kulübü, teknik direktör Ahmet Pektaş ile sezonu tamamlama kararı aldı.

1'inci Lig'de Ege derbisinde Bodrum FK'yı deplasmanda 2-1 yenerek 40 puanla 8'inci sıraya yükselen ve Play-Off umutlarını iyice artıran Manisa Futbol Kulübü, antrenör Ahmet Pektaş ile yola devam edecek. 3 hafta önce 4-1 kazanılan Boluspor maçında teknik direktör Mustafa Dalcı'nın sürpriz bir şekilde istifa etmesinin ardından dümene geçen Pektaş, siyah-beyazlılarla çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

İlk olarak deplasmanda 3-1 kaybedilen Esenler Erokspor müsabakasında takımı sahaya çıkaran Ahmet Pektaş, ardından evde 3-2 galip gelinen Bandırmaspor ve son 2-1'lik Bodrum FK maçlarında takımı yönetti. Yönetimin ise yeni bir çalıştırıcı aramadığı, Dalcı'nın ekibinde yer alan Ahmet Pektaş ile sezonu tamamlayacağı kaydedildi. 30 yaşındaki Pektaş kariyerinde daha önce Ankaragücü, Gençlerbirliği, Keçiörengücü, Pendikspor, Diyarbekirspor, Zonguldak Kömürspor ve Serikspor'da analiz sorumlusu ve yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı. Pektaş, 2023-2024 sezonunda da Manisa FK'da teknik heyette yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Fener taraftarını gece uyutmayan görüntü

Fener taraftarını kahreden görüntü!
Arka Sokaklar'ın fragmanını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Fragmanı izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Barcelona Başkanı Joan Laporta, makarna yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor