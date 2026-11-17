Manisa FK, 22 Kasım Pazar Pendikspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü Pendikspor'u ağırlayacak Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı, dayanıklılık çalışması ve dar alan oyunlarının ardından sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında 22 Kasım Pazar günü Pendikspor'u ağırlayacak Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, dar alan oyunlarıyla sona erdi.
Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı