Üye Girişi
Haberler
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedildi
İstanbul'da toplu ulaşıma zam görüşmelerinde karar belli oldu
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine Önder'den dikkat çeken yanıt
Hatimoğulları'nın tehdit gibi sözlerine dikkat çeken yanıt
Bakanlık, 2025 yılının ilk listesini yayınladı! Bu markalardan uzak durun
2025 yılının ilk listesi! Bu markalardan kesinlikle uzak durun
Ankaralı Turgut'un çocukları mezar taşı konusunda anlaşamadı
Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü

Manisa'da Yurtlar Arası Spor Müsabakaları Tamamlandı

Manisa'da Yurtlar Arası Spor Müsabakaları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da düzenlenen Yurtlar Arası Yurt Lig'de yüzme, okçuluk, bilek güreşi, basketbol ve masa tenisi müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcular bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtlar Arası Yurt Lig'de Yüzme, Okçuluk, Bilek Güreşi, Basketbol ve Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecan ve çekişmeyle sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar arasında düzenlenen müsabakalar, Kapalı Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Muradiye Spor Salonu ve 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde hem bireysel hem de takım branşlarında kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda yüzme kadınlarda birinci Yunus Emre Yurdu, erkeklerde ise birinci Ayşe Hafsa Sultan Yurdu oldu. Basketbol kadınlarda birinciliği Yunus Emre Yurdu elde etti. Okçuluk kadınlarda birinci Muradiye Yurdu oldu. Masa tenisi kadınlarda birinci Yunus Emre Yurdu, erkeklerde ise birinci Manisa Merkez Efendi Yurdu oldu. Satranç kadınlarda birinci Yunus Emre Yurdu, erkeklerde ise birinci Ayşe Hafsa Sultan Yurdu oldu. Bilek güreşinde ise sonuçlar şöyle oluştu: 100 kilo sağ kol birinci Ömer Tuğral (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Mert Ali Başer (Salihli Yurdu), üçüncü Abdumenaf Değirmenci (Salihli Yurdu) 100 kilo sol kol birinci Ömer Tuğral (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Abdumenaf Değirmenci (Salihli Yurdu), üçüncü Adil Orhan (Merkez Efendi Yurdu). 70 kilo sağ kol birinci Yılmaz Yıldırım (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Alperen Şanlı (Demirci Yurdu), üçüncü Muhammed Sevinç (Demirci Yurdu) 75 kilo sağ kol birinci Adil Orhan (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Kerem Değirmençay (Ayşe Hafsa Sultan Yurdu), üçüncü Süleyman Furkan Efe (Salihli Yurdu)

Müsabakalarda dereceye giren takımlar ve sporcular, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Dereceye girenlere madalya ve kupaları Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül ve Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel tarafından takdim edildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yurtlarda öğrencilere yönelik düzenlenen spor faaliyetleriyle spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerin, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Öztürk, spor faaliyetlerinin öğrenciler arasındaki dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirdiğini ifade etti. Özellikle yurt lig turnuvalarının büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Öztürk, bu organizasyonların öğrencilerin takım ruhu geliştirmelerine, spor yapma alışkanlığı kazanmalarına ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini sağladığını söyledi. Turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik eden Öztürk, bölge şampiyonasında başarılar diledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Golsüz biten maça damga vuran an
img

Mezar taşındaki yazı çocuklarını birbirine düşürdü
img

Kaybeden takımın bile servet kazanacağı maç bu akşam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Parti'nin İmralı heyetinden Gelecek Partisi'ne ziyaret! Davutoğlu kapıda karşıladı
Davutoğlu, İmralı heyetini kapıda karşıladı! Sözleri dikkat çekti
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü
Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
AK Partili Mehmet Metiner'den DEM Partili ismin İmralı tehdidine olay yanıt
DEM Parti'nin İmralı tehdidi AK Partili ismi küplere bindirdi
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Türkiye'nin sattığı savaş gemisi o ülkeyi karıştırdı
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Doğal gazda büyük zam devreye girdi
Doğal gazda büyük zam devreye girdi

Son Dakika Haberleri

Gülermak halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak İnşaat halka arz katılım endeksine uygun mu? MEMUR ZAM HABERLERİ! Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? Ocak öğretmen, memur, öğretim görevlisi, polis, doktor maaş ödeme tarihleri! Aramızda Kalmasın neden bitti? Tv8 Aramızda Kalmasın yok mu, neden yayınlanmıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? EgeYapı halka arz ne zaman, kaç lot verir? Egeyapı Avrupa Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.