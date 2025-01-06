Manisa'da Yurtlar Arası Spor Müsabakaları Tamamlandı

Manisa'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtlar Arası Yurt Lig'de Yüzme, Okçuluk, Bilek Güreşi, Basketbol ve Masa Tenisi İl Birinciliği müsabakaları büyük bir heyecan ve çekişmeyle sona erdi.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlar arasında düzenlenen müsabakalar, Kapalı Yüzme Havuzu, Çok Amaçlı Spor Salonu, Muradiye Spor Salonu ve 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde hem bireysel hem de takım branşlarında kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonunda yüzme kadınlarda birinci Yunus Emre Yurdu, erkeklerde ise birinci Ayşe Hafsa Sultan Yurdu oldu. Basketbol kadınlarda birinciliği Yunus Emre Yurdu elde etti. Okçuluk kadınlarda birinci Muradiye Yurdu oldu. Masa tenisi kadınlarda birinci Yunus Emre Yurdu, erkeklerde ise birinci Manisa Merkez Efendi Yurdu oldu. Satranç kadınlarda birinci Yunus Emre Yurdu, erkeklerde ise birinci Ayşe Hafsa Sultan Yurdu oldu. Bilek güreşinde ise sonuçlar şöyle oluştu: 100 kilo sağ kol birinci Ömer Tuğral (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Mert Ali Başer (Salihli Yurdu), üçüncü Abdumenaf Değirmenci (Salihli Yurdu) 100 kilo sol kol birinci Ömer Tuğral (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Abdumenaf Değirmenci (Salihli Yurdu), üçüncü Adil Orhan (Merkez Efendi Yurdu). 70 kilo sağ kol birinci Yılmaz Yıldırım (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Alperen Şanlı (Demirci Yurdu), üçüncü Muhammed Sevinç (Demirci Yurdu) 75 kilo sağ kol birinci Adil Orhan (Merkez Efendi Yurdu), ikinci Kerem Değirmençay (Ayşe Hafsa Sultan Yurdu), üçüncü Süleyman Furkan Efe (Salihli Yurdu)

Müsabakalarda dereceye giren takımlar ve sporcular, bölge şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Dereceye girenlere madalya ve kupaları Eğitim Şube Müdürü Orçun Sarıgül ve Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel tarafından takdim edildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, yurtlarda öğrencilere yönelik düzenlenen spor faaliyetleriyle spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerin, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Öztürk, spor faaliyetlerinin öğrenciler arasındaki dayanışmayı ve sosyal bağları güçlendirdiğini ifade etti. Özellikle yurt lig turnuvalarının büyük ilgi gördüğüne dikkat çeken Öztürk, bu organizasyonların öğrencilerin takım ruhu geliştirmelerine, spor yapma alışkanlığı kazanmalarına ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini sağladığını söyledi. Turnuvaya katılan tüm takımları ve sporcuları tebrik eden Öztürk, bölge şampiyonasında başarılar diledi. - MANİSA