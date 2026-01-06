Haberler

Filede büyük heyecan Salihli'de başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okul Sporları Voleybol Gençler (A) Grup Müsabakaları, Manisa'nın Salihli ilçesinde başladı. 6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonda 347 sporcu filede mücadele ediyor.

6-8 Ocak 2026 tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon; Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi ile Atatürk Spor Salonu'nda oynanıyor. Turnuvaya Aydın, Antalya, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli, Uşak, İstanbul ve Kütahya illerinden okul takımları katılıyor.

Müsabakalarda erkeklerde 187, kızlarda 160 sporcu olmak üzere toplam 347 sporcu, Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için filede kıyasıya mücadele ediyor.

Salihli Ramiz Turan Spor Kompleksi'nde düzenlenen açılış seremonisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Açılış programına; Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, hakemler, antrenörler ve sporcular katıldı.

Açılışta konuşan Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Ayaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek "Salihli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, böyle önemli bir organizasyonun ilçemizde düzenlenmesinden ve sporcularımız ile öğretmenlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Müsabakalara katılan tüm okul takımlarımıza başarılar diliyor, centilmenlik ve fair-play ruhu içerisinde, kazasız ve sakatlıksız bir turnuva geçmesini temenni ediyorum." - MANİSA

