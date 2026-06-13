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Basketbolun geleceği Manisa'da parladı

Basketbolun geleceği Manisa'da parladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Birinciliği'nde kızlarda Kocaeli Edebali Ortaokulu, erkeklerde İzmir Eren Şahin Eronat Ortaokulu şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Birinciliği sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen takımların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda kızlarda Kocaeli Edebali Ortaokulu, erkeklerde ise İzmir Eren Şahin Eronat Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Manisa'da düzenlenen Okul Sporları Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler Basketbol Türkiye Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 10 farklı ilden gelen 16 takım, Türkiye şampiyonluğu için parkeye çıktı.

Muradiye Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmalarının ardından hem kızlarda hem de erkeklerde Türkiye şampiyonları belli oldu.

Küçük Kızlar kategorisinde Kocaeli Edebali Ortaokulu ile Samsun Canik Uludağ Ortaokulu finalde karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 45-42 mağlup eden Kocaeli temsilcisi, Türkiye Şampiyonu olarak kupanın sahibi oldu.

Kızlarda Samsun Canik Uludağ Ortaokulu ikinci olurken, Adana Gazi Ortaokulu üçüncü, Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ise dördüncü sırada yer aldı.

Küçük Erkekler finalinde ise İzmir Eren Şahin Eronat Ortaokulu ile Kocaeli Özel Başiskele Evrensel Matematik Köyü Koleji Ortaokulu karşılaştı. Final mücadelesinde üstün bir performans ortaya koyan İzmir temsilcisi, rakibini 67-48 mağlup ederek Türkiye Şampiyonluğu'na ulaştı.

Erkeklerde Kocaeli Özel Başiskele Evrensel Matematik Köyü Koleji Ortaokulu ikinci, Balıkesir Özel Açı Koleji Ortaokulu üçüncü, Mersin Özel Toros Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara madalya ve kupaları; Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Spor Şube Müdürü Ali Belindir, Okul Sporları İl Tertip Komitesi üyeleri ve Muradiye Spor Salonu Tesis Amiri İbrahim Sever tarafından verildi.

Manisa'da büyük heyecana sahne olan organizasyon, genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele, takım ruhu ve centilmence rekabetle tamamlanırken, kızlarda Kocaeli Edebali Ortaokulu ve erkeklerde İzmir Eren Şahin Eronat Ortaokulu Türkiye'nin en büyüğü olmanın gururunu yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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