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Manisa'da 550 kişi zafer koşusunda buluştu

Manisa'da 550 kişi zafer koşusunda buluştu
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Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen koşuya 9-86 yaş arası 550 kişi katıldı. 6,55 km'lik parkurda her yaştan vatandaş zafer coşkusunu birlikte yaşarken, 86 yaşındaki Ali Işıkbol azmiyle dikkat çekti.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 30 Ağustos Zafer Koşusu'na, 9 ile 86 yaş arasında 550 kişi katıldı.

Manisa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, sporun birleştirici gücüyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan 30 Ağustos Zafer Koşusu, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi'nde sona erdi.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda 550 katılımcı, 6,55 kilometrelik parkurda zafer coşkusunu birlikte yaşadı. Katılımcılar, farklı yaş kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti.

Koşunun ardından yaş kategorilerine göre ilk üç sırayı elde eden sporculara madalya, kupa ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

İzmir'in Urla ilçesinden gelerek koşuya katılan 86 yaşındaki Ali Işıkbol ise organizasyonun en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Azmi ve enerjisiyle takdir toplayan Işıkbol, sporun yaşının olmadığını bir kez daha gösterdi.

9 yaşındaki çocuklardan 86 yaşındaki sporculara kadar farklı kuşakları aynı parkurda buluşturan organizasyon, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve ruhuna yakışan görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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