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Manisa Büyükşehir Belediyespor Samsunspor maçı için Samsun'a geçti

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Avrupa kupasında aldığı zaferin ardından Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) Samsunspor ile oynayacağı müsabaka için doğrudan Samsun'a geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Avrupa kupasında aldığı zaferin ardından Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) Samsunspor ile oynayacağı müsabaka için doğrudan Samsun'a geçti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup'ta Fransa'da karşılaştığı BCM Gravelines'i mağlup etmesinin ardından Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne odaklandı. Uzun bir yolculuğun ardından Samsun'a geçen Tarzanlar, son antrenmanını maçın oynanacağı salonda yaptı. Manisa ekibinin oldukça moralli olduğu gözlendi. Yeşil-beyazlılar, 27 Ocak Cumartesi günü saat 15.30'da konuk olacağı Samsunspor'u ilk maçta evinde 90-60 mağlup etmişti.

John Roberson parkelere geri döndü

Dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında tedavi süreci tamamlanan ve Gravelines karşısında süre almaya başlayan John Roberson'ın dönüşü de takımda büyük bir sevinç yaşattı. Sinan Sağlam'ın ise tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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