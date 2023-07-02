Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'u takımda tuttu ve Kaan Sarıaslan'ı transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu. Takım, iç transferde John Roberson'u takımda tutarken, TED Ankara Kolejliler'den Kaan Sarıaslan'ı kadrosuna kattı. Roberson geçen sezon Manisa ekibinde iyi bir performans sergilerken, Sarıaslan ise TBL'de başarılı bir sezon geçirdi.