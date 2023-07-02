Manisa Büyükşehir Belediyespor, John Roberson'u takımda tuttu ve Kaan Sarıaslan'ı transfer etti
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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin en hareketli takımlarından biri oldu. Takım, iç transferde John Roberson'u takımda tutarken, TED Ankara Kolejliler'den Kaan Sarıaslan'ı kadrosuna kattı. Roberson geçen sezon Manisa ekibinde iyi bir performans sergilerken, Sarıaslan ise TBL'de başarılı bir sezon geçirdi.
35 yaşındaki oyun kurucu Roberson geçen sezon Manisa ekibinde 16.5 sayı, 1.5 ribaund, 3.4 asist ortalamalarıyla görev yaptı. Manisa taraftarı için kulübün sosyal medya hesaplarına bir video gönderen Roberson, yeni sezonda takımda forma giymeye devam edeceğini, kente dönüp antrenmanlara başlamak için heyecanlı olduğunu bildirdi. Manisa BŞB'nin son transferi 26 yaşında, 1.93 boyundaki fuard Kaan ise geçen sezon TBL'de 14.1 sayı, 3.2 ribaund, 4.0 asist ortalamaları tutturdu.