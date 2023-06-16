Manisa Büyükşehir Belediyespor, Berke Atar'ı transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka'dan pivot Berke Atar'ı transfer etti. 2 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamadığı geçen sezonun ardından yeni bir başlangıç yapacak.