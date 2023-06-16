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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Berke Atar'ı transfer etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Berke Atar'ı transfer etti

Spor Haberleri

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Darüşşafaka'dan pivot Berke Atar'ı transfer etti. 2 yıllık sözleşme imzalayan milli oyuncu, sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamadığı geçen sezonun ardından yeni bir başlangıç yapacak.

p>Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iç transferde kaptan Mustafa Baki Görür'le sözleşme yenileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde ise ilk imzayı Darüşşafaka'dan pivot Berka Atar'a attırdı. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla oynama şansı bulamayan 24 yaşında, 2.10 boyundaki milli oyuncu, Manisa ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Manisa BŞB, Berke'nin imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, geride bıraktığımız iki sezon boyunca Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Lassa forması giyen 1999 doğumlu 210'luk pivot Berke Atar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Berke Atar'a yeşil-beyazlı forma altında başarılı sezonlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Büyükşehir Belediyespor Manisa Spor Haberler

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