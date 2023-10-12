Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı Samsunspor maçına odaklandı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçına konsantre oldu.

Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, bu sezon evinde oynayacağı 2. maç için Başantrenör Ahmet Kandemir yönetiminde sıkı bir şekilde çalışıyor. Günü çift idmanla tamamlayacak olan Manisa BBSK, hücum ve savunma setleri üzerinde yoğunlaştı. Bu sezon iki kulvarda birden mücadele edecek olan yeşil-beyazlılar, ligde de üst sıraları hedefliyor.

Evindeki ilk maçta Bahçeşehir Koleji'ni 90-88 mağlup ederek kazanan yeşil-beyazlı takım, tüm planını Samsunspor galibiyeti üzerine kurdu. - MANİSA