Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cabadak ile devam edecek - Haberler

Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Cabadak ile devam edecek ING Basketbol Spor Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ceyhun Cabadak ve ekibiyle devam etme kararı aldı. ING Basketbol Spor Ligi'ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor, başantrenör Ceyhun Cabadak ve ekibiyle devam etme kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde düzenlenen törende başantrenör Cabadak, yardımcı antrenör Göktuğ Dilbazer ve genel menajer Nihat Mala, sözleşme imzaladı. Açıklamada, "Anlaşmamızın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor, başantrenörümüz Ceyhun Cabadak'a, yardımcı antrenörümüz Göktuğ Dilbazer'e ve genel menajerimiz Nihat Mala'ya yeşil-beyazlı renklerimiz altında başarılı sezonlar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. AA / Ahmet Bayram - Spor Büyükşehir Belediyespor Tevfik Lav basketbol Manisa Spor Haberler

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