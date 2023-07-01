Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ayberk Olmaz'ı transfer etti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten pivot Ayberk Olmaz'la anlaştı. Fenerbahçe altyapısında yetişen 26 yaşındaki basketbolcu, yeşil-beyazlılarla 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübümüz, 26 yaşındaki mili oyuncu Ayberk Olmaz'ı kadrosuna kattı.

Kulübümüz, Fenerbahçe altyapısından yetişmiş ve kariyeri boyunca TED Ankara Kolejliler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Galatasaray, Afyon Belediye Spor, Bursaspor formaları giyen ve son olarak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basketbol formasıyla mücadele eden Ayberk Olmaz ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. İmzanın her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyor Ayberk Olmaz'a yeşil-beyazlı formamız altında başarılı sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Dış transferde daha önce Berke Atar, Sinan Sağlam, Daron Russell, Dorukhan Engindeniz ve Ryan Luther, iç transferde ise Mustafa Baki Görür, Pako Cruz ve Berkay Sinirlioğlu ile anlaşan Manisa temsilcisinde başantrenörlük görevine Ahmet Kandemir getirilmişti.