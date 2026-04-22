Manisa filesinde Rasinska kaldı

SULTANLAR Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile sözleşme yeniledi. Kulüp, Rasinska'nın kadro planlaması için önemli bir parça olduğunu belirtti.

SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor iç transferde Aleksandra Rasinska ile yola devam etme kararı aldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadro planlamamız doğrultusunda, kadromuzun en önemli parçalarından biri olan pasör çaprazımız Aleksandra Rasinska ile sözleşme yeniledik. Birlikte daha nice zaferlere Aleksandra" ifadelerine yer verildi.

Ocak ayında Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen 27 yaşındaki Polonyalı voleybolcu, Manisa ekibiyle 1'inci Lig'de kupa sevinci yaşadı.

