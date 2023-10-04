Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı Türkiye Şampiyonu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı, İstanbul'da düzenlenen Kulüplerarası Küçükler 2. etap müsabakalarında elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu. Müsabakaları 4 madalya ile tamamlayan yeşil beyazlı sporcular, 9-11 yaş kategorisinde de takım olarak Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kupasını kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı, İstanbul'da düzenlenen Kulüplerarası Küçükler 2. etap müsabakalarında elde ettikleri derecelerle organizasyona damga vurdu. Müsabakaları 4 madalya ile tamamlayan yeşil beyazlı sporcular, 9-11 yaş kategorisinde de takım olarak Türkiye Şampiyonu olarak birincilik kupasını kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Küçükler 2. etap Müsabakaları İstanbul'da gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Aerobik Cimnastik Takımı da katıldığı müsabakalarda elde ettiği sonuçlarla organizasyona damgasını vurdu. Tek erkeklerde 1 Türkiye birinciliği ve 1 Türkiye üçüncülüğü elde eden yeşil beyazlı sporcular, çiftlerde yine Türkiye birinciliği ile trioda Türkiye ikinciliği kazandılar. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler, elde ettikleri madalyalarla 9-11 yaş kategorisinde de takım olarak Türkiye Şampiyonu olup birincilik kupasını kazandı.

Sporculardan Siraç Güzel; Tek Erkekler Türkiye birinciliği, Furkan Saylan; Tek Erkekler Türkiye 3 üçüncülüğü, Defne Erdoğan ve Furkan Saylan; Çiftler Türkiye birinciliği, Siraç Güzel, Poyraz Kaan Uğur, Furkan Saylan; Trio Türkiye ikinciliği elde etti. Ayrıca elde edilen madalyalar sonucunda 9-11 yaş kategorisinde de takım olarak Türkiye Şampiyonu olan Manisa BBSK'lı sporcular, şampiyonluk kupasını kazandı.

Cimnastikçileri tebrik etti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un gösterdiği başarı ve kazandığı madalyalarla adından övgüyle söz ettirdiğini belirterek, "Başta antrenörlerimiz Mehmet Ali Ekin ve Ezgi Pazarcık olmak üzere tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılı sonuçlardan ötürü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - MANİSA