Manisa BBSK'lı badmintoncular, milli takımda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa BBSK'lı badmintoncular, milli takımda

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Manisa BBSK'lı badmintoncular, milli takımda

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Burak Sağlam, Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvasında Milli Takımımız adına mücadele edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor ( Manisa BBSK) Badminton takımı sporcuları Burak Sağlam, Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvasında Milli Takımımız adına mücadele edecek.

Uluslararası Türkiye Gençler Açık Badminton Turnuvası, 21-24 Temmuz tarihleri arasında Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Olimpiyat Hazırlık Merkezinde 4 gün sürecek olan organizasyona 7 ülkeden toplam 273 sporcu katılacak. Dünya ve Avrupa gençler sıralamasına puan veren turnuvaya Manisa BBSK'dan 3 sporcu katılarak Milli Takım forması altında mücadele edecek.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Onur Baylan da Milli Takım kafilesinde yer alan Burak Sağlam, Elif Kayılap ve İsmail Samet Bülbül'e başarılar diledi. Baylan, "Badminton takımı sporcularımızın uluslararası organizasyonda Milli Takım forması altında mücadele edecek olması bizleri oldukça mutlu etti. Antrenörümüz Hatice Tokmakçı'ya sporcularımıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, sporcularımız Burak, Elif ve İsmail Samet'e başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ankara Manisa Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title