Manisa BBSK'lı 3 karateci milli takım seçmelerine katılacak

Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine Manisa BBSK'lı 3 karateci katılmaya hak kazandı.

Karate Federasyonu 2023 Yılı Faaliyet Programında yer alan Türkiye Ümit Genç 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 1-6 Kasım 2023 Tarihlerinde Balıkesir'de düzenleniyor. Manisa BBSK sporcularından; Kevser Koparan U21 55 Kg Türkiye İkincisi, Gülçin Akyıldız U21 68 Kg Türkiye İkincisi, Batuhan Bayır Genç 55 Kg Türkiye Beşincisi, Yelda Macidi U21 +68 Kg Türkiye Beşincisi oldu. Kevser Koparan, Gülçin Akyıldız ve Batuhan Bayır pazartesi günü yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Milli forma için yarışacak sporculara başarılar dileyen Manisa BBSK Karate Takımı Antrenörü Ali Eşsiz, "Sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübümüze teşekkür ederiz." dedi. - MANİSA