Aliağa Petkim Spor: 101-104
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, sahasında Aliağa Petkim Spor'a uzatmada 101-104 mağlup oldu. Maç, hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için yapılan saygı duruşu ile başladı.
SALON: Muradiye Kapalı Spor Salonu
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
MANİSA BASKET: Smith 17, Yiğit 19, Mintz 13, Johnson 16, Pereira 10, Stevenson, Karahan 11, Buğra, Mustafa, Zemaitis 6, Altan, Martin 9,
ALİAĞA PETKİM SPOR: Efianayi 26, Franke 17, Blumbergs 22, Yunus 12, Floyd 12, Kerem, Boran, Whittaker 9, Mustafa 1, Daniel, Troy Selim Şav, Sajus 5
1'İNCİ PERİYOT: 22-25
İLK YARI: 51-50
3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-73
NORMAL SÜRE: 88-88
5 FAUL: 44.08 Mintz (Manisa Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Manisa Basket, sahasında Aliağa Petkim Spor'a uzatmada yenildi: 101-104. Muradiye Spor Salonu'nda oynanan maç, 14 Aralık'ta kolon kanseri sebebiyle gelişen çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Son periyodu nefes kesen maçın normal süresi 88-88 berabere bitti. Maç uzatmada Aliağa Petkim Spor'un galibiyetiyle sona erdi: 101-104. Maçın en skorer ismi 26 sayıyla Aliağa Petkim'den Efianayi oldu.