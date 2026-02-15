Manisa Basket düze çıktı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulan Glint Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-77 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı.
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon aylarca alt sıralardan kurtulamayan Glint Manisa Basket son haftalarda Antrenör Serhan Kavut yönetiminde çıkışa geçti. Cuma günü deplasmanda önemli rakiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket'i de 93-77 yenmeyi başaran Manisa ekibi son 4 haftada 3'üncü galibiyetini aldı. Toplamda 7 galibiyete ulaşarak düşme hattından iyice uzaklaşan Manisa Basket deplasmanda 7 maç sonra kazanmayı da başardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor