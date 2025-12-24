Manisa Basket, Oliver Kostic ile yollarını ayırdı

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Manisa Basket, Sırp çalıştırıcısı Oliver Kostic ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligde 12 haftada 3 galibiyet alabilen Manisa ekibi, 52 yaşındaki Kostic'le vedalaşırken, başantrenörlük görevi için U20 Milli Takımı'nı da çalıştıran Serhan Kavut ile anlaşma sağladı. Kariyerinde birçok kulüpte forma giyen 44 yaşındaki Kavut, basketbolu bıraktıktan sonra Bursaspor'da antrenörlüğe başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor