Manisa Basket, Oliver Kostic ile yollarını ayırdı

Manisa Basket, Oliver Kostic ile yollarını ayırdı
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 4 maçını kaybeden Manisa Basket, başantrenör Oliver Kostic ile yollarını ayırarak U20 Milli Takımı'nın antrenörü Serhan Kavut ile anlaştı.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde son 4 maçını kaybederek alt sıralardan kurtulamayan Manisa Basket, Sırp çalıştırıcısı Oliver Kostic ile yollarını ayırma kararı aldı. Ligde 12 haftada 3 galibiyet alabilen Manisa ekibi, 52 yaşındaki Kostic'le vedalaşırken, başantrenörlük görevi için U20 Milli Takımı'nı da çalıştıran Serhan Kavut ile anlaşma sağladı. Kariyerinde birçok kulüpte forma giyen 44 yaşındaki Kavut, basketbolu bıraktıktan sonra Bursaspor'da antrenörlüğe başlamıştı.

