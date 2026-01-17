Haberler

Manisa Basket deplasmanda terliyor

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, 16. hafta mücadelesinde Mersin Spor'un konuğu olacak. Ligde 4 galibiyetle 14. sırada olan Manisa, rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Türk Telekom'a 86-74 mağlup olan Manisa Basket, yarın 16'ncı hafta mücadelesinde Mersin Spor'un konuğu olacak. Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 15 maçta 4 galibiyetle 14'üncü sırada yer alan Manisa temsilcisi, aynı galibiyet sayısıyla bir basamak üstünde yer alan Mersin ekibini yenerek moral bulmak istiyor. İlk yarıda Manisa'da oynanan karşılaşmayı Mersin Spor 87-68 kazanmıştı.

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
