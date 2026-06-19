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Manisa Basket'e Litvanyalı uzun

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Glint Manisa Basket, Litvanya Milli Takımı’nda da forma giyen 24 yaşındaki uzun forvet Paulius Danusevicius’u kadrosuna kattı. Geçen sezon Lietkabelis formasıyla ligde 11.1 sayı, 7.2 ribaund ortalamaları yakalayan oyuncu, EuroCup’ta da 10.3 sayı ve 6.3 ribaund ortalamasıyla dikkat çekti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Glint Manisa Basket transferde Litvanyalı uzun Paulius Danusevicius'u kadrosuna kattı. Litvanya Milli Takımı formasını da giyen 24 yaşında, 2.06 boyundaki uzun forvet geçen sezon Lietkabelis formasıyla ligde 11.1 sayı ve 7.2 ribaund ortalamalarıyla dikkat çekti. Danusevicius, EuroCup'ta ise 10.3 sayı, 6.3 ribaund, 1.9 asist ortalaması yakaladı. Manisa ekibi daha önce de, Sırp guard Filip Barna'yı transfer etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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