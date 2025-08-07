Manisa Basket, Litvanyalı Guard Kristupas Zemaitis ile Anlaştı

BASKETBOL Süper Ligi takımlarından Manisa Basket, sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Litvanyalı guard Kristupas Zemaitis ile anlaşma sağlandı. Zemaitis, Litvanya Ligi'nde BC Wolves'ta oynamış ve Litvanya Milli Takımı'nda da görev almış bir oyuncu.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan Manisa Basket, Litvanyalı guard Kristupas Zemaitis ile anlaşmaya vardı. Son olarak Litvanya Ligi ekiplerinden BC Wolves forması giyen 29 yaşında, 1.92 boyundaki Zemaitis, Litvanya Milli Takımı'nda da görev yaptı. Antrenörlük görevine Sırp çalıştırıcı Oliver Kostic'i getiren Manisa ekibi dış transferde daha önce Brezilyalı forvet Maozinha Pereira ve ABD'li guard Judah Mintz'i almıştı.

