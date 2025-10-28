Haberler

Manisa Basket, Jay Scrubb ile Yollarını Ayırdı

Manisa Basket, Jay Scrubb ile Yollarını Ayırdı
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Manisa Basket, sezon başında transfer ettiği guard Jay Scrubb ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya verdiği katkılardan ötürü teşekkür etti.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Basket sezon başında transfer ettiği guard Jay Scrubb ile yollarını erken ayırdı. Manisa temsilcisi, ligde ilk 4 maçta forma giyen 25 yaşında, 1.93 boyundaki oyuncuya veda etti. Kulübün açıklamasında, "Oyuncumuz Jay Scrubb ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Glint Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

