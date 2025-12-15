Manisa Basket'te Mobley gitti

Haberler

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Manisa Basket, 11 maçta 6 galibiyet elde eden Isaiah Mobley'i İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e transfer etti. Kulüp, oyuncuya verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde 11 maçta 6 galibiyetle alt sıralarda kalan Manisa Basket'te Isaiah Mobley, Hapoel Jerusalem'e verildi. Manisa temsilcisi oyuncuyla ilgili, "Teşekkürler Isaiah Mobley! Oyuncumuz Isaiah Mobley EuroCup'ta mücadele eden İsrail ekibi Hapoel Jerusalem'e transfer olmuştur. Manisa Basket ailesine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
