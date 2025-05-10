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Manisa Basket Divissa, Onvo Büyükçekmece'yi Mağlup Etti

Manisa Basket Divissa, Onvo Büyükçekmece'yi Mağlup Etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Basket Divissa, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 107-84 yenerek 10. galibiyetini elde etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Onvo Büyükçekmece Basketbol : Rebic 5, Franke 14, Starks 17, Bruinsma 10, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 3, Yesukan Onar 2, Sajus 4, Arda Berk Kaya, Love 12, Zagorac 9

Manisa Basket Divissa: Chiozza 6, Acuil 35, Buğra Çal 6, Besson 13, Thomas 18, Leon Apaydın, Cengizhan İvedi 2, Elmore 4, White 18, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu, Yunus Emre Sonsırma 5

1. Periyot: 25-28

Devre: 48-55

3. Periyot: 72-76

Beş faulle çıkanlar: 37.26 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol ), 37.41 Thomas ( Manisa Basket Divissa)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Basket Divissa, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 107-84 mağlup etti.

Bu sonuçla Manisa Basket, ligde 10. galibiyetini aldı. Büyükçekmece Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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